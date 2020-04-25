السليمانية تقرر إعادة فتح المساجد مطلع أيار

2020/04/25 | 16:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت مديرية الأوقام والشؤون الدينية في محافظة السليمانية يوم السبت إعادة فتح المساجد مطلع شهر أيار/مايو المقبل بغض النظر عن حكومة إقليم كوردستان.

وقال مدير أوقاف السليمانية فريدون غريب لشفق نيوز، إنه سيعقد اجتماعاً نهاية الشهر الجاري مع رجال الدين والجهات المعنية لإعادة فتح المساجد في المحافظة.

وأضاف غريب أنه سيتم إعادة فتح المساجد بدءاً من مطلع أيار/مايو حتى لو كان بخلاف قرار وزارة الأوقام في حكومة الإقليم.

وأشار إلى إعادة فتح أبواب 10 في المئة من مساجد المحافظة منذ يوم أمس مع بدء شهر رمضان لأداء صلاة التراويح، مضيفاً أنه سيتم إعادة فتح أبواب جميع المساجد مطلع الشهر المقبل.

وينتهي حظر التجوال المفروض للوقاية من فيروس كورونا في إقليم كوردستان مطلع الشهر المقبل، حيث تشمل الإجراءات الصحية المتبعة إغلاق المساجد ومنع إقامة التجمعات العامة.

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