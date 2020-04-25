الكشف عن اجتماع مساء اليوم بين الكاظمي و الكتل السياسية لتعديل الكابينة الوزارية

2020/04/25 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… كشف مصدر مسؤول، السبت، عن وجود اجتماع سيعقد مساء اليوم بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وعدد من القوى السياسية لتعديل الكابينة الوزراية.وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “ الكابينة الوزارية التي قدمها الكاظمي تضمنت وجود شخصيات فرضت من القوى السنية والكردية”، لافتا الى ان “ الكابينة الوزارية الجديدة ستتضمن تعديلات كبيرة”.[…]

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