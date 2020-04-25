حكومة البصرة تنفي صدور أوامر باعتقال المواطنين في الشوارع

2020/04/25 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة نفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم السبت، صدور اي تعليمات تنص على اعتقال اي شخص متواجد بالشارع، خلال الحظر الشامل.وذكر المركز الاعلامي لديوان المحافظة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “التعليمات الصادرة من خلية الأزمة تنصح المواطنين بعدم الخروج خلال الحظر الكلي، وحسب توجيهات الكادر الطبي تفادياً من انتشار […]

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