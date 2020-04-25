بعد تزايد الاصابات بكورونا.. حملات واسعة في البصرة لتعفير دور المصابين

2020/04/25 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، عن تنفيذ حملات وقائية مشتركة وبمساندة فريق الاستجابة السريعة لتعفير دور المصابين بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "فرق التعفير قامت برش وتعفير اكثر من 20 داراً من الملامسين لمصابي فيروس كورونا وتم أخذ مسحات من الملامسين وتوزيع البوسترات التوعوية وشرح مفصل عن طرق الوقاية من المرض".يذكر ان دائرة صحة البصرة، قد اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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