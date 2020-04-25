القبض على سارق شرقي بغداد

2020/04/25 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهم سرق 10 آلاف دولار من داخل منزل شرقي بغداد.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الشعب من متابعة احد المتهمين المطلوبين ورصد تحركاته ومن ثم القبض عليه لقيامه بسرقة مبلغ 10 الآف دولار ومليون و500 الف دينار من داخل منزل شرقي العاصمة بغداد".وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق احكام المادة 446 ق.ع".

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