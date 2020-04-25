السعودية: 1197 إصابة جديدة خلال 24 بكورونا

2020/04/25 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكدت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة.وأوضح المتحدث حدوث 166 حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة.وأشار إلى تسجيل 9 حالات […]

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