غموض بشأن “سلوك عدواني” لكورونا في العراق.. الرصافة تتحدث عن “تحول جديد وخطير” وتحذير المثنى قد لايكون “مزاحًا”!

2020/04/25 | 16:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في إشارات غامضة، بدأ يزداد الحديث مؤخرًا عن حالات شديدة الخطورة بدأت تظهر على المصابين بفيروس كورونا، فبعد ما تحدثت عنه صحة محافظة المثنى عن فيروس من “النسخة الاوروبية”، تأتي إشارات من الرصافة عن “تحول جديد” بخطر الفيروس.ويوم أمس حذر مدير عام صحة المثنى عون المالكي من دخول “سلالة أوروبية من […]

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