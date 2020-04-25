السليمانية.. عدوى شخص دخل العراق بصورة غير شرعية تتسبب بحجر احدى القرى

2020/04/25 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

افاد مصدر طبي من محافظة السليمانية، السبت (25 نيسان 2020)، بأن صحة المحافظة فرضت حجرا صحيا على قرية ولياوا، بعد تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا فيها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة السليمانية فرضت الحجر الصحي على قرية ولياوا في منطقة شاربازير بمحافظة السليمانية بعد تسجيل اصابتين بفيروس كورونا يوم امس".

واضاف أن "الفرق الطبية عثرت على ناقل الفيروس والذي كان قد دخل من ايران مؤخرا بصورة غير شرعية ".

وكانت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اعلنت أمس الجمعة، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل اصابتين جديدتين لرجلين من محافظة السليمانية بفيروس كورونا".

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وقال ا

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وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير، "فرض

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