2020/04/25 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ميسان يفتتح بناية ثانوية المتميزات النموذجية سعة (18) صفا في العمارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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