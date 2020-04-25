2020/04/25 | 16:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انترفاكس: لوك أويل الروسية تواجه مشاكل عمالة في العراق بسبب كورونا

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