2020/04/25 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ابدى منسق الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد إبراهيم، استغرابه من استياء البعض من رغبة النجم الدولي السابق، احمد راضي من الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة.وقال إبراهيم لـ /المعلومة/ إن “النجم الدولي السابق، احمد راضي من ابرز النجوم الذين خدموا الكرة العراقية لسنوات عديدة ويحق له الترشح في أي منصب”.وأضاف أن “اهم هدف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منسق باتحاد الكرة يستغرب استياء البعض من ترشح احمد راضي لرئاسة الاتحاد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منسق باتحاد الكرة يستغرب استياء البعض من ترشح احمد راضي لرئاسة الاتحاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).