البصرة: وصول الإصابات بكورونا إلى 308 حالة

2020/04/25 | 16:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البصرة 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت دائرة صحة البصرة، عن تسجيل 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 11 حالة شفاء ولم تسجل أي حالة وفاة.

قالت دائرة الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة بحالات كورونا كان كالآتي:

الحالات الموجبة الجديدة = 12

الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 11

الوفيات الجديدة= لا يوجد

عدد الحالات الموجبة التراكمية= 308

(17 وفيات+ 153 شفاء + 138 قيد العلاج)

عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة = 94

عدد الفحوصات المرسلة إلى مختبر مدينة الطب = 97

الفحوصات المختبرية الإجمالية = 191

عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي = 5858

عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الآن = 617.

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