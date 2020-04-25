العراق : يعلن زيادة بمعدل الطلب الإقليمي لشراء منتجاته الزراعية والحيوانية

2020/04/25 | 17:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري زيادة معدل الطلب الإقليمي والعربي لشراء المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية.وقال الشمري في بيان صحفي اليوم ان العراق وبعد ان حقق الاكتفاء باغلب المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية باتت عملية التصدير شيء متاح في ظل الرغبة الوطنية لزيادة الإيرادات.واضاف ان البطاقة التموينية ستشهد وخلال الفترة المقبلة اكتفاءا […]

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