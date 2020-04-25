مرثية لأمي ووداع متأخر - ياسين الحاج صالح

2020/04/25 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح رحلت أمي، عجاجة الحسين، في 25 نيسان 1990، وكنت مع أخوين لي في السجن، فلم نكن في وداعها.



هذه مرثية لها، بعد ثلاثين عاماً من الغياب.



كانت قد انقضت ست سنوات ونحو ثمانية أشهر على رحيلك حين خرجت من السجن.



زمن طويل.



لم أجد البيت حين وصلت إلى الرقة في الحادية عشرة ليلاً، سألتُ عنه في الشارع مرتين، وفقط الشخص الثالث هو من أرشدني إليه.



هل كان يضيع مني لو كنتِ هناك؟ كنت على الأقل بذلت جهداً أكبر ......





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