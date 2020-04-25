كورونا والعنف المنزلي في بلجيكا تشخيص للواقع بانتظار الحلول - كاظم الحناوي

2020/04/25 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الحناوي كاظم الحناوي- Kadhum Al hanawiلماذا اصبح العنف داخل البيوت اثناء فترة الحجر الصحي في العديد من دول العالم ظاهرة ،وإن بعض الحالات ادت الى القتل حيث تضاعف عدد تقارير العنف المنزلي في بلجيكا بسبب وباء كورونا ثلاث مرات.نقلت وسائل الاعلام البلجيكية عدد من التقارير المتعلقة بالعنف وبالصحة النفسية والعقلية ومطالبة اعضاء من الحكومة البلجيكية بأن يكون هناك اهتمام أكبر بالظاهرة بعد ان ارتفع عدد تقار ......





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