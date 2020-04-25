اعتقال 128 مخالفاً لحظر التجوال في البصرة

2020/04/25 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة القت مديرية شؤون الأفواج الطوارئ (قوة الصدمة)محافظة البصرة ، اليوم السبت، القبض على 128 من المخالفين لحظر التجوال يوم امس الجمعة، اضافة الى ضبط مركبات ودرجات نارية.وقالت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “ذلك يأتي تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية الأزمة لحماية ارواح المواطنين من تفشي وباء كورونا، حيث تم […]

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