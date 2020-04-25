2020/04/25 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل تسع وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت 136 حالة وفاة، فيما أصبح مجموع الإصابات 16299.وتماثل 166 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: نحو 1.2 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: نحو 1.2 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).