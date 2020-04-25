تقرير بريطاني يتحدث عن “صعوبات اقتصادية” بانتظار العراق: انكماش بنسبة 7.5% والاقتراض “غير ممكن”!

2020/04/25 | 17:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توقع خبراء بنك ستاندرد تشارترد، السبت، أن يواجه الاقتصاد العراقي انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 7.5 بالمئة، نتيجة للتوقيع على اتفاق (أوبك +) وجائحة كورونا التي تضرب البلاد.وسبق للبنك البريطاني، الذي يتبع لشركة متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها لندن، أن توقع نمواً للعراق بواقع ٢.١ بالمئة.ويبني […]

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