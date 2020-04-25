2020/04/25 | 17:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان،السبت،عن شفاء الحالة الثالثة لمصابة بفايروس كورونا المستجد.وأكد بيان أصدرته الدائرة أن المصابة بفيروس كورونا قد غادرت المستشفى بعد اكتسابها الشفاء التام، مشيرا إلى أنها امرأة تبلغ من العمر ٦٠ عاما.ودعت الدائرة المواطنين إلى الالتزام بالارشادات الصحية والابلاغ عن اي حالة مشبوهة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تعلن شفاء الحالة الثالثة من كورونا ومغادرتها المستشفى) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تعلن شفاء الحالة الثالثة من كورونا ومغادرتها المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).