الصحة النيابية تدعو الكاظمي لاختيار شخصية للصحة قادرة على ادارة الازمة الحالية

2020/04/25 | 17:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الصحة النيابية، السبت، رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي الى اختيار شخصية شابة لوزارة الصحة قادرة على ادارة الازمة الحالية.

وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من واقع التحدي الكبير الذي يواجه بلدنا والعالم والمتمثل بانتشار وباء كورونا فضلاً عن الإرث الثقيل الذي تركته التجارب السابقة والظروف المحيطة بها في ادارة وزارة الصحة وتهالك البنى التحتية في مؤسساتها لأسباب كثيرة لسنا بصددِ الوقوف عندها ولِغرض ارسال رسالة إيجابية للشارع المتطلع للتغير ندعوكم لاختيار كفاءة وشخصية (شابة) ومتحركة لوزارة الصحة".

وأضاف البيان أن هذه الشخصية تكون "قادرة على ادارة الازمة الحالية ومتدرجة في سلكها الوظيفي ومُلمة بتفاصيل عمل الوزارة الاداري والفني ومن ضمن كوادرها التي عملت فيها لسنوات مع تقديرنا واحترامنا لما قدمته الادارة الحالية بكل تاكيد".

ولفت البيان الى أن "من حق اخوانكم من الكوادر الطبية والصحية التي تقدمت لخط الصد الاول مع الوباء بكل شجاعة ومسؤولية وتحملت ظروف عمل المؤسسات الصحية بإمكانيات تلك المؤسسات المتواضعة ان تكون لهم الفرصة في ادارة الوزارة التي شخصوا مكامن الخلل والقوة فيها ولم يجدوا الفرصة المناسبة للمساهمة في ادارتها".





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