السليمانية.. إيقاف مجرى نهر من أجل سيارة!!

2020/04/25 | 17:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائممقامية قضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، ابلاغ اهالي مناطق ناحية طقطق وجميع القرى التي تقع على نهر دوكان، انها اوقفت مجرى النهر اعتبارا من الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر لغاية الساعة الخامسة والنصف عصرا بهدف انتشال سيارة سبق وان غرقت في النهر صباح اليوم.

وجاء في بيان لقائممقامية دوكان، اطلعت عليه شفق نيوز، أن "ايقاف مجرى مياه النهر للمدة اعلاه بهدف انحسار المياه بعد ان غرقت سيارة في النهر في حدود ناحية طقطق ليتم التمكن من انتشالها من النهر".

وطمأن البيان مواطني المنطقة ان المياه سيعاد اطلاقها في النهر بعد الساعة الخامسة والنصف.

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