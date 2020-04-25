ارسال السير الذاتية للوزارات المتفق عليها الى النزاهة والمساءلة والعدالة

2020/04/25 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن تحالف الفتح، السبت، عن ارسال السير الذاتية الخاصة ببعض المرشحين الذين تم الاتفاق بشأنهم الى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة لغرض تدقيق معلوماتهم، مبينا ان الدفاع والداخلية والمالية الاكثر جدلا وخلافا بالمباحثات السياسية.وذكر مصدر نيابي في الفتح لـ/المعلومة/ ان “بعض الوزارات الخدمية تم الاتفاق بين الكتل السياسية والمرشح مصطفى الكاظمي بشأنهم “.واضاف […]

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