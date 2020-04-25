افتتاح ثانوية نموذجية في ميسان بسعة ١٨صف

2020/04/25 | 17:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، السبت، بناية ثانوية المتميزات النموذجية سعة (18) صف مع التأثيث والتي نفذت بأحدث المواصفات والتصاميم الفنية والعمرانية النموذجية.وقال دواي في كلمة الافتتاح ان مشروع المدرسة ياتي ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان،مبيناً ان المدرسة تقع على مساحة (10,000) م2 سعة (18) صف مع جناح للإدارة مكون […]

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