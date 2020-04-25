بسبب ضعف قدرته التفاوضية.. الكاظمي يعيد العراق الى المربع الاول

2020/04/25 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد من الواضح للمتابع السياسي والشارع العراقي بشكل عام ان جهود تشكيل الحكومة الجديدة عادت الى المربع الاول اثر رفض القادة الشيعية لمعظم مرشحي الكاظمي لوزراء تشكيلته الحكومية للمرة الثانية خلال 48 ساعة.الكاظمي الذي اتضح للكل ان حكومته حكومة محاصصة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بسبب ضعف شخصيته ولم تكن له […]

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