خروج محطة كهربائية عن العمل في البصرة

2020/04/25 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف مصدر في قطاع الطاقة العراقية عن خروج محطة الرميلة الكهربائية في محافظة البصرة عن العمل اليوم.وقال ان ” محطة الرميلة الكهربائية خرجت العمل منذ 5 ساعات بسبب عطل فني والعمل جارٍ على اصلاحه “.

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