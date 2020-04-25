2020/04/25 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم السبت، من موجة "تسونامي تشرين" تلقي بجميع السياسيين في الخليج، بسبب عدم حسم الأحزاب والكتل لملف تشكيل الحكومة الانتقالية.وغرد الكربولي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" نسخة منه، قائلا "خمسة اشهر مضت وما زالت الاحزاب تفسر الماء بعد الجهد بالماء".وأضاف ان "ماءُ السياسة الراكد لن يستطيع إطفاء حرائق الحنطة والشعير التي ستعود الى الواجهة من اجل تسويق المحاصيل المهربة، الماء الراكد سَيُعجِل من عودة انتفاضة تشرين بشكل موجة تسونامي تلقي بالجميع في الخليج العربي".​خمسة اشهر مضت ومازالت الاحزاب تفسر الماء بعد الجهد بالماء..ماءُ السياسة الراكد لن يستطيع إطفاء حرائق الحنطة والشعير التي ستعود الى الواجهة من اجل تسويق المحاصيل المهربة..الماء الراكد سَيُعجِل من عودة انتفاضة تشرين بشكل موجة تسونامي تلقي بالجميع في الخليج العربي.#تسونامي_قادم— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) April 25, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي يحذر من موجة "تسونامي تشرين" تلقي بجميع السياسيين في الخليج) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي يحذر من موجة "تسونامي تشرين" تلقي بجميع السياسيين في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).