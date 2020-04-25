تقارير: دخول ارتال أميركية الى قاعدة عين الاسد في الانبار

2020/04/25 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن دخول ارتال أميركية تضم عربات نقل تحمل مواداً إنشاء الى قاعدة عين الأسد غربي الانبار.وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية، ان "معلومات افادت بدخول عربات تنقل مواد بناء إلى الجناح الأميركي في قاعدة عين الأسد في الأنبار".ولفتت المعلومات إلى أن "دخول مواد البناء ليس الأول وقد يكون جزءاً من توسيع أو تحديث الجناح".وسبق ان افادت تقارير صحفية في وقت سابق، بإجراء اختبارات لمنظومة "سيرام" الدفاعية المثبتة في قاعدة عين الأسد على طائرة مسيّرة مفترضة.وكان التحالف الدولي أعلن أن الجنود الأميركيين من فريق اللواء القتالي الأول "سترايكر"، بالإضافة إلى فرقة المشاة الـ25، قاموا بإجراء تمرين بالذخيرة الحيّة، باستخدام مدفع "هاوتزر أم 770" في القاعدة.كما ثبت الجيش الأميركي منظومة صواريخ باتريوت بجناحه في قاعدة عين الأسد، دون تحصيل موافقة رسمية من الحكومة العراقية.

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