أوقاف السليمانية: سنفتح المساجد إذا لم تقرر حكومة كردستان فتحها بهذا الموعد

2020/04/25 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير أوقاف السليمانية، فريدون غريب، السبت، أن أوقاف المحافظة، ستقدم على فتح المساجد، في حال لم ...





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