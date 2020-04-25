نائب عن الحكمة: الكاظمي اصبح بين ’’نارين’’ وهدد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة

2020/04/25 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو كتلة الحكمة النائب اسعد المرشدي، السبت (25 نيسان 2020)، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هدد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار الى أنه أصبح بين ’’نارين’’.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هدد في اجتماع يوم امس مع القوى السياسية ببغداد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب وضعها شروط محاصصة واضحة وطلبها وزارات في كابينته، ما دفعه للرفض" مبيناً ان " الكاظمي خير ما بين تأييد مطالبهم او خسارة تأييدهم".

واضاف، أن "الكاظمي اذا ما رضخ لمطالب الكتل السياسية فلن تمرر حكومته في مجلس النواب بسبب امتعاض اعضاء المجلس"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء المكلف الان بين ناريين هي مطالب الكتل السياسية وبين مطالب النواب والشارع العراقي الذي يرفض المحاصصة".

وكان مصدر سياسي كشف، أمس الجمعة، عن رفض القوى الشيعية، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء المكلف في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وبحضور أغلب القادة السياسيين، رفضها اسماء الكابينة المقترحة وطلبها استبدالها.وكان رئيس الجمهورية قد كلف (9 نيسان 2020)، الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديد، بدلاً عن عدنان الزرفي، رئيس كتلة النصر في البرلمان الذي لم يستطع تشكيل الحكومة، واعتذر عن إتمام المهمة.ويواصل المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، مشاوراته ومباحثاته، مع القوى الشيعية والسنية، من أجل الاسراع بتقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، لعرضها على أعضاء مجلس النواب.

بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير أوقاف السليمانية، فريدون غريب، السبت، أن أوقاف المحافظة، ستقدم على فتح المساجد، في حال لم تقرر حكومة الإقليم فتحها، مطلع الشهر القادم.

وقال غريب، في حديث لـ(بغداد اليوم): "في الاول من الشهر المقبل، سيكون هنالك اج

بغداد اليوم- بغداد

أكد د.



جاسم الفلاحي– الوكيل الفني لوزارة الصحة، ان نسبة الشفاء لمصابي فيروس كورونا في العراق هي من الأعلى عالمياً، لكنه عاد وحذر من ان كارثة في البلد قد تحدث في أي لحظة بسبب عدم الالتزام بالارشادات الصحية.

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بغداد اليوم-اربيل

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، السبت 25-4-2020، على الدعوى التي قدمها 25 نائباً في مجلس النواب الاتحادي ضد القيادي في الحزب وزير المالية فؤاد حسين فيما اكد ان القوى الكردية لم تصر على اعادة ترشيحه للمنصب.

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