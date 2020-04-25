2020/04/25 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين عام مجلس الوزراء يقدم مقترحات للحفاظ على قيمة الدينار العراقي بينها منع استيراد السيارات والسلع الكمالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 17:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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