"الفتح": الكاظمي يقدم مسودة كابينته المعدلة يوم غد

2020/04/25 | 17:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن "تحالف الفتح"فی البرلمان العراقی ان رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي سیقدم مسودة كابينته الحكومية المعدلة للقوى السياسية يوم غد...

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