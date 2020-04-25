فايروس كورونا … تغيير في المفاهيم الامنية

2020/04/25 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالله جعفر كوفلي ماجستير قانون دولي التاريخ البشري مراحل ومنعطفات يتحكمها قانون ثابت لكل زمان و مكان وهو قانون التغيير او ان دوام الحال من الحال , أي انها ستمر بحلوها ومرها وحزينها و سرورها بسعتها و ضيقها , وتبقى مجرد ذكريات في الذاكرة او في بطون الكتب و القليل من يعتبر و يأخذ منه […]

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