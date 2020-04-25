بعد رفض الكابينة.. تعليق جديد من تحالف الصدر ومهلة محددة للكاظمي

2020/04/25 | 17:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكدت كتلة سائرون النيابية، السبت، عدم وجود توافق سياسي حتى الآن على الكابينة الوزارية، بعد تسريبات أشارت إلى رفض قائمة الوزراء التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصفى الكاظمي.

أكد تحالف سائرون عدم وجود اتفاق سياسي على كابينة الكاظمي حتى الآن

وقال النائب عن كتلة سائرون في مجلس النواب غايب العميري في تصريح تابعه "الترا عراق"، يوم 25 نيسان/أبريل، إن"المناقشات والاجتماعات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء الكاظمي مستمرة ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأن الكابينة الوزارية".

وأضاف، أن "بعض الأحزاب والكتل يريدون أن يكون لهم ممثلون في الوزارات أو الكابينة الحكومية وأخذ استحقاقهم الانتخابي"، مشيرًا إلى أن "بعض الكتل تعترض على الأسماء التي تم ترشيحها للكابينة الوزارية".

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وأكد العميري، "عدم وجود توافق بين الكتل السياسية والكاظمي على كابينة وزارية محددة"، مبينًا أن "سبب تأجيل عقد الجلسة حتى الآن هو لعدم توصل رئيس الوزراء المكلف إلى إكمال كابينته وإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب من أجل عقد الجلسة للتصويت على الحكومة".

وفي وقت سابق، أكد النائب عن كتلة الحكمة حسن فدعم، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اختار الكابينة الوزارية المقترحة بحرية دون فرض من قبل القوى السياسية، مشيرًا إلى أن الكابينة المقترحة مرضية بشكل عام والخلافات بشأنها يمكن تغييرها داخل مجلس النواب.

لكن مصادر قريبة من زعيم التيار الصدري قالت لـ"الترا عراق"، إن الأطراف الشيعية اتفقت على رفض الكابينة المقترحة من قبل الكاظمي.

قبل أن يؤكد رئيس كتلة الفتح، محمد الغبان، تلك التسريبات عبر تغريدة كتبها في ساعة مبكرة من فجر السبت.

وقال الغبان، إن "كتلة شيعية محددة أصرت على تفويض الرئيس المكلف في اختيار الكابينة لغاية في نفسها والكتل الشيعية الأخرى وافقت بشرط أن يطبق هذا المبدأ على الجميع دون استثناء".

كشف تحالف الفتح عن سبب الاعتراض على كابينة الكاظمي فيما تحدثت وسائل إعلام عن مهلة وضعتها الكتل الشيعية أمام الكاظمي

وأضاف، أن "الرئيس المكلف خلافًا لذلك المبدأ قبل مرشحي الكتل الكردية والسنية وتعامل بازدواجية، هذا الأمر مرفوض ويعقد تمرير الكابينة".

فيما تشير وسائل إعلام، إلى أن القوى الشيعية منحت الكاظمي مهلة 48 ساعة لاستبدال الكابينة التي قدمها.

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