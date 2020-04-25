أستراليا تسجل 6695 إصابة منذ ظهور كورونا

2020/04/25 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، اليوم السبت، تسجيل 6695 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس في أستراليا وحتى اليوم.

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