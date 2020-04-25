الخارجية تعلن رحلة إستثنائية من دبي لإعادة ١٥٨ عراقياً

2020/04/25 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، اليوم السبت، تسيير رحلة إستثنائية من دبي لإعادة ١٥٨ عراقياً.

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