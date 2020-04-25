“سالازار” اسم لنوع جديد من الأفاعي مهدد بالانقراض

2020/04/25 | 17:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قرر فريق من العلماء إطلاق اسم شخصية “سالازار سليذرين” الموجودة في سلسلة كتب وأفلام الساحر هاري بوتر على نوع جديد من الثعابين جرى اكتشافه في أدغال الهند.ويعد سالازار سليذرين أحد مؤسسي مدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة، والذي أسس منزل سليذرين في سلسلة هاري بوتر.وجرى إطلاق الاسم على نوع جديد من أفاعي الحفر الخضراء السامة، […]

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