صبري تكشف عن وجود اتصالات مكثفة بين الكاظمي والقيادة الكردية بشأن الكابينة الوزارية

2020/04/25 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، عن وجود اتصالات مكثفة بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقيادة الكردية بشأن الكابينة الوزارية.

وقالت صبري في تصريح إن هناك اتصالات مكثفة تجري بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وبين القيادة الكردية حول مختلف القضايا، مضيفة أن هناك تفاهماً إيجابياً وعميقاً بين الكاظمي وبين القيادات الكردية وهو موضع ترحيب من قبل الطرفين.

ولم تشر صبري إلى ما إذا كان قد تم حسم أسماء الوزراء الأكراد في التشكيلة المقترحة، لا سيما أن هناك اعتراضات من العديد من الكتل الشيعية على بقاء وزير المالية فؤاد حسين في التشكيلة المقبلة، مؤكدة أن المفاوضات قائمة من دون شروط مسبقة من الطرفين.

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