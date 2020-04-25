سائرون: لا يوجد توافق سياسي حتى الآن على الكابينة الوزارية للكاظمي

2020/04/25 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتلة سائرون النيابية عدم وجود توافق سياسي حتى الآن على الكابينة الوزارية, وقال النائب عن الكتلة غايب العميري في تصريح، إن المناقشات والاجتماعات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء الكاظمي مستمرة ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأن الكابينة الوزارية، لافتاً إلى أن بعض الأحزاب والكتل يريدون أن يكون لهم ممثلون في الوزارات أو الكابينة الحكومية وأخذ استحقاقهم الانتخابي.

وأشار الى أن بعض الكتل تعترض على الأسماء التي تم ترشيحها للكابينة الوزارية، مؤكداً عدم وجود توافق بين الكتل السياسية والكاظمي على كابينة وزارية محددة.وأضاف، أن سبب تأجيل عقد الجلسة حتى الآن هو لعدم توصل رئيس الوزراء المكلف الى اكمال كابينته وإرسال كتاب رسمي الى مجلس النواب من أجل عقد الجلسة للتصويت على الحكومة.

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