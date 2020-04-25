أدلة علمية “غير سارة”.. التوصل للقاح ضد كورونا قد يكون مستحيلًا وربما يضطر العالم إلى “التعايش” مع الفيروس للأبد!

2020/04/25 | 17:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف تقرير بريطاني عن “أدلة محبطة” تشير إلى احتمالية عدم امكانية الحصول على لقاح ضد كورونا، فيما يفرض هذا الامر ضرورة ان ياخذ العالم بنظر الاعتبار الاستعداد الى احتمالية بقاء الفيروس الى الابد والتكيف معه.ونقلتقرير لموقع بزنس إنسايدر عن كبير الأطباء في المملكة المتحدة، كريستوفر ويتي، قوله أمام لجنة برلمانية […]

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