حجر 500 عراقي قادم من لندن وتركيا واجراء مسحات مختبرية لهم

2020/04/25 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، السبت، بإجراء مسحات مختبرية لأكثر من 500 عراقي عائد للبلاد من بريطانيا وتركيا للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا غالبيتهم من الاطباء والشهادات النادرة، مبينا انه تم حجر العائدين في فنادق مخصصة في بغداد لحين التأكد من سلامتهم.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “الخطوط الجوية العراقية اقلت خلال 48 […]

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