“الهلال الأحمر” التركي يحذر اللاجئين وينصح بهذا الإجراء

2020/04/25 | 17:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر “الهلال الأحمر” التركي، أمس الجمعة، من تقديم البطاقات الشخصية الخاصة بهم لأي شخص يدعى أنه من موظفيه.ونشر “الهلال الأحمر” توضيحاً على صفحته الرسمية في موقع “فيس بوك” بعدة لغات جاء فيه: «من أجل…

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