لتأمين لقمة العيش… سوريون في تركيا يستعينون بأقاربهم خارج البلاد

2020/04/25 | 17:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) – أدى تعطل الأعمال في تركيا نتيجة تفشي فيروس كورونا، واتخاذ تدابير حكومية لمواجهة الفيروس إلى وقوع غالبية السوريين بأزمات مادية بدأت تظهر آثارها مع مرور الوقت وتراكم الالتزامات عليهم.واتجه العديد…

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