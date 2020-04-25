متطوعون يواجهون مخاطر مجهولة من اجل لقاح ضد كورونا

2020/04/25 | 17:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رغم معرفته الواسعة في مجال الطب، فإن طالب الدكتوراه، شون دويل (31 عاما) لا يعلم كل المخاطر التي تنطوي على حقن جسمه بلقاح مضاد لفيروس كورونا ، يخضع حاليا للتطوير.ونشرت شبكة “سي.أن.أن” الأميركية، الجمعة، تقريرا عن الآثار الجانبية التي ربما تكون مدمرة على المشاركين في التجارب السريرية على الأدوية التي يجري تجهيزها […]

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