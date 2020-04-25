2020/04/25 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت دول خليجية، اليوم السبت، إصابات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة لحالات الوفاة وحالات الشفاء من الوباء المنتشر في أنحاء العالم.المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أعلنا تسجيل في المملكة 1197 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 16299 حالة.كما سجلت السعودية 166 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات جديدة بكورونا في الدول الخليجية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات جديدة بكورونا في الدول الخليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).