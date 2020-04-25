إعادة 158 عراقياً من دبي في رحلة استثنائية

2020/04/25 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، اليوم السبت، إعادة 158 عراقياً عالقياً في دبي.وقال الصحّاف في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “قنصليّة جمهوريّة العراق العامّة في دبي تُسيِّر اليوم رحلة استثنائيّة لإعادة مُسافِرين عراقـيّين على متنها (158) مُسافِراً”.وكانت الوزارة، أشارت أمس الجمعة إلى تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، […]

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