تعرف على الموقف القانوني بعد انسحاب فصائل من الحشد وعدم موافقة عبد المهدي

2020/04/25 | 18:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز:بغداد..



أوضح الخبير القانوني طارق حرب، السبت، دستورية وقانونية رد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ع...

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