تصلب الشرايين!

2020/04/25 | 18:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد زكي ابراهيم من أكثر أعراض الشيخوخة شيوعاً، المرض المعروف بتصلب الشرايين، الناتج عن ترسب الدهون والأملاح في الأوعية الدموية الكبيرة.وبمرور الوقت تتحول هذه الترسبات إلى مواد صلبة، تقوم بتضييق مجرى الدم، أو إغلاقه بالكامل.وإذا ما شاء المرء أن يتقي شر هذا التصلب، فعليه أن يقتصد في طعامه، ويضاعف من حركته.لأنه يزداد ...

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