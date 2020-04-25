هل كانت “بوكر العربية” مُنصفة هذا العام؟

2020/04/25 | 18:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مر فوز رواية “الديوان الإسبرطي” للكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي، بالدورة الثالثة عشرة من الجائزة العالمية للرواية العربية 2020، من دون ضجيج، ومن دون تعليقات صاخبة في “فايسبوك”، ومن دون اتهامات، وجرى اختيارها من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من الجزائر وسوريا والعراق ولبنان ومصر.كتّاب القائمة القصيرة، هم سعيد خطيبي، وجبور الدويهي، ...

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