قراءة في عتبات “زيتٌ لفانوس أبي العلاء” لعادل الصويري

2020/04/25 | 18:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدثُ أن يصيرَ الشعرُ زيتًا د.صباح حسن عبيد التميمي الشاعرُ الصويري خالقُ غرائِب، خيّاطٌ ماهرٌ يخيطُ من الكلمات المُبعثرة قمصانًا زاهية، يخلقُ من طينِ اللغة البِكْر شعراً كهيئة الزيت، فتشتعلُ ، وتلتهب حروفها بعد أن كانت خافتة تحت رماد المعاجم، هو رائي يلحظ الأشياء بعين خيالِه، هو بيننا نراه من دم ولحم، يبتسمُ لنا ...

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