زوج كيم كاردشيان يدخل عالم المليارديرات

2020/04/25 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت مجلة “فوربز” أن مغني الراب الأمريكي الشهير كانييه ويست بات يملك ثروة تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار بفضل ماركة الأحذية الرياضية التي يصممها مع شركة “أديداس”.وتعد أحذية “ييزي” التي صممها مغني الراب من الأكثر شعبية في العالم في إطار ما يسمى بـ”ستريت وير” وتباع بأكثر من 200 دولار في الولايات المتحدة ومناطق أخرى […]

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